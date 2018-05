POL-RT: 52-jähriger Verunglückter verstorben; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Verunglückter 52-Jähriger verstorben

Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 19.04.2018/16.10 Uhr

Der 52-jährige Fahrer eines Kleinwagens, der am 19. April 2018, kurz vor 13 Uhr, in Nellingen schwer verunglückt war, ist am 4. Mai 2018 gestorben. Wie bereits berichtet, war der Mann mit seinem Smart in der Ludwig-Jahn-Straße frontal auf einen Sattelzug aufgefahren und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr hatte den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug befreit. Mit einem Rettungshubschrauber war der 52-Jährige in eine Klinik geflogen worden, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag. (ak)

Großbettlingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Nichtbeachtung der Verkehrsregel "rechts vor links" ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in der Straße Am See zugetragen hat. Um 9.15 Uhr war ein 18-Jähriger aus der Gemeinde mit seinem Mercedes in Richtung Ortsmitte unterwegs, gewährte jedoch an der von rechts einmündenden Jusistraße einer 50-jährigen Mazda-Lenkerin nicht deren Vorfahrt. Folglich kam es Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von zirka 8.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrtauglich. (mr)

Esslingen (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Schorndorfer Straße und Breslauer Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 46-Jähriger gegen 6.45 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Breslauer Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Schorndorfer Straße einbiegen und hielt zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Dessen 69 Jahre alte Fahrerin hatte keine Chance mehr zu reagieren, sodass beide Autos im Einmündungsbereich heftig zusammenkrachten. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro beziffert. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr im Einsatz. Bevor die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte, musste sie erst von einer Kehrmaschine gereinigt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderung geführt hat. Zeugen, die den Unfall beobachtet und hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (cw)

