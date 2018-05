POL-RT: Polizeieinsätze wegen renitenter Personen, Jugendliche geschlagen und beleidigt, Einbruch in Gaststätte, Verkehrsunfälle mit teils Schwerverletzten

Reutlingen (ots) - Von Unbekanntem geschlagen und beleidigt

Zwei junge Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren, sowie ein 14-jähriges Mädchen, sind am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, im Bürgerpark bei der Skateranlage von einem bislang unbekannten Täter verbal belästigt und anschließend beleidigt worden. Nachdem diese den offensichtlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehenden Mann aufgefordert hatten zu gehen, schlug er noch zwei von ihnen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Pomologie und konnte bei der sofort eingeleitete Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Eine medizinische Versorgung der Opfer war nicht erforderlich. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 25 - 30 Jahre alt und schlank. Er hat kinnlange schwarze Haare und einen drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer hellgrauen Jogginghose, gleichfarbigen Nike-Sneakers, einer olivgrünen Jacke und einem weinroten Pullover. (mr)

Metzingen (RT): Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Donnerstagabend ist ein 19-jähriger Rollerfahrer bei einem Sturz in der Nürtinger Straße schwer verletzt worden. Der junge Metzinger war gegen 20.50 Uhr in Richtung Bohlstraße unterwegs und durchfuhr dabei auf Höhe des Hallenbads einen Baustellenbereich. Wohl durch eine Bodenunebenheit geriet er ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Vom Rettungsdienst wurde der 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. (mr)

Münsingen (RT): Radler gestreift

Offenbar nur leichte Verletzungen hat sich ein 70-jähriger Fahrradfahrer zugezogen, nachdem er am Donnerstagnachmittag wegen eines zu knapp an ihm vorbeifahrenden Autos zu Fall gekommen ist. Der Senior war gegen 15.45 Uhr auf der Hauptstraße vom Zehntscheuerweg kommend in Richtung Uracher Straße unterwegs, als er von einer 43 Jahre alten VW Golf-Lenkerin überholt wurde. Da die Autofahrerin vermutlich den erforderlichen Seitenabstand nicht eingehalten hatte, kam es zu einer leichten Berührung mit dem Fahrrad. Der 70-Jährige musste sich nach dem Sturz in einer Klinik behandeln lassen. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. (fn)

Neuhausen/Filder (ES): Beim Wenden Biker übersehen

Das unachtsame Wendemanöver einer 62 Jahre alten Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall geführt. Die Frau war gegen 17 Uhr mit ihrem Honda Jazz auf der Landesstraße 1202 von Denkendorf in Richtung Neuhausen unterwegs und wollte am Ende des zweispurigen Ausbaus eine Kehrtwende durchführen. Dabei übersah sie einen mittlerweile links neben ihr befindlichen 31 Jahre alten Motorradfahrer, der mit einer Vollbremsung noch versuchte, das drohende Unglück abzuwenden. Dies gelang ihm jedoch nicht, sodass er mit seiner BMW am Auto vorbeischrammte und zu Fall kam. Zwar blieb der Zweiradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen wohl unverletzt, doch entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro. (fn)

Reichenbach (ES): 22-jähriger Mann fällt in Gleisbett

Zu einer brenzligen Situation ist es am Donnerstagnachmittag am Bahnhof Reichenbach gekommen, als sich ein 22 Jahre alter Mann vom Bahnsteig ins Gleisbett fallen ließ und damit einen einfahrenden Zug zum Abbremsen gezwungen hat. Gegen 13.50 Uhr stürzte der Mann offenbar zunächst von einer Sitzbank auf den Boden. Zwei 57 und 28 Jahre alte Zeugen des Vorfalls eilten dem 22-Jährigen zur Hilfe und wollten ihn wieder aufrichten. Als sich die Helfer zu ihm hinunter beugten, schlug der als gewaltbereit polizeibekannte 22-Jährige unvermittelt auf die Männer ein. Noch immer am Boden liegend, rollte er danach auf das Gleisbett zu und ließ sich zwischen die Schienen hinabfallen. Weitere wartende Fahrgäste erkannten die Gefahr und machten den Zugführer einer gerade einfahrenden Bahn durch Handzeichen darauf aufmerksam. Da die Warnungen den Zugführer rechtzeitig erreichten, konnte dieser deutlich vor dem 22-Jährigen anhalten. Als wenig später eine Polizeistreife den Mann vor Ort überprüfen wollte, verhielt er sich immer noch außerordentlich aggressiv, weshalb er mit Handschließen gefesselt werden musste. Sowohl der 22-Jährige selbst, als auch die beiden Männer, die er kurz zuvor attackiert hatte, wurden leicht verletzt. Da der Mann offenbar psychisch angeschlagen schien, wurde er von einer Streifenbesatzung in ärztliche Behandlung gebracht. Aufgrund des Vorfalls musste die Bahnstrecke von Göppingen nach Stuttgart für rund 15 Minuten gesperrt werden. (fn)

Filderstadt-Harthausen (ES): Gegen Grillwagen gefahren - Führerschein weg

Weil er am Donnerstagnachmittag, leicht unter Alkoholeinfluss stehend, beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Grötzinger Straße gegen einen Grillwagen gefahren ist, hat ein 74-jähriger VW Golf-Lenker seinen Führerschein verloren. Bei dem Unfall, der sich kurz nach 16 Uhr ereignete, war ein Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro entstanden. Der 74-Jährige musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. (fn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schwer verletzt nach Auffahrunfall

Vier teils schwerverletzte Pkw-Insassen und drei erheblich beschädigte Autos sind die Bilanz eines heftigen Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 1192 im Bereich der Stuttgarter Messe ereignet hat. Verursacht wurde die Kollision nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen von einer 55 Jahre alten Dacia Sandero-Lenkerin, die gegen 15.30 Uhr von Echterdingen in Richtung Plieningen unterwegs war. Auf Höhe der Zufahrt zum Tor 1 des Messegeländes bemerkte sie erst zu spät, dass der Verkehr vor ihr wegen einer roten Ampel ins Stocken geraten war. Sie krachte deshalb ins Heck eines stehenden Fiat Scudo, der anschließend noch gegen einen VW Golf davor geschoben wurde. Sowohl die Unfallverursacherin selbst, als auch der 58-jährige Fiat-Fahrer wurden schwer verletzt. Ein 39-jähriger Mitfahrer im Fiat und der 52 Jahre alte Lenker des VW kamen offenbar mit leichteren Blessuren davon. Alle Verletzten mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die drei nicht mehr fahrtüchtigen Pkw, an denen ein Sachschaden von insgesamt zirka 15.000 Euro entstand, wurden von Abschleppern abtransportiert. Auch die Feuerwehr der Stuttgarter Messe rückte mit insgesamt drei Fahrzeugen aus, da zunächst gemeldet worden war, dass eine Person in einem Auto eingeklemmt ist, was sich glücklicherweise nicht bestätigte. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. (fn)

Nürtingen (ES): Aufgebrachter Mann sorgt für Polizeieinsatz

Zu einer Serie lautstark vorgebrachter Beleidigungen, mit denen ein 47-jähriger Mann auch eine Polizeistreife bedachte, ist es am späten Donnerstagnachmittag in der Fußgängerzone im Bereich der Neckarsteige gekommen. Gegen 17.15 Uhr hatte der sich außerordentlich aggressiv gebärdende 47-Jährige zunächst die Mitarbeiter einer Bankfiliale beleidigt, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Als eine Streife wenig später in der Bank eintraf, richteten sich die teils vulgären Schimpftiraden gegen die beiden Beamten. Die Polizisten sprachen dem Mann schließlich vor der Bank, vor einem breiten Publikum in der gut frequentierten Fußgängerzone, einen Platzverweis aus. Diesem folgte er nur äußerst widerwillig und schlussendlich erst nach der Androhung in einer Gewahrsamszelle zu landen. Gegen den bereits polizeibekannten 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. (fn)

Esslingen (ES): Spielautomaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Auf den Inhalt der Geldspielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Cannstatter Straße eingebrochen ist. Zwischen 0.50 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Dort stieß er auf drei Geldspielautomaten, die er aufwuchtete und ausplünderte. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der zurückgelassene Sachschaden wird auf mindestens 300 Euro beziffert. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise. (cw)

Unterjesingen (TÜ): Gegenverkehr gestreift

Zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen geführt, der sich auf der B 296 zwischen Unterjesingen und Tübingen ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seinem Lkw von Unterjesingen in Richtung Tübingen unterwegs. Nach dem Ortsende Unterjesingen kam er aus ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 54-jähriger VW-Fahrer versuchte noch, durch ein Ausweichen nach rechts, eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem schrammte der Lkw an der gesamten linken Fahrzeugseite des VW entlang. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro beziffert. (cw)

Rottenburg (TÜ): Biker stürzt beim Überholen

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend einen 25 Jahre alten Motorradfahrer bei einem Überholmanöver zu Fall gebracht. Der Fahranfänger war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Seebronner Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs. Als er auf ein vorausfahrendes Mofa aufschloss, setzte er zum Überholen an, bemerkte aber nicht, dass der Biker hinter ihm, der ebenfalls überholte, sich bereits auf seiner Höhe befand. Der 25-jährige Zweiradfahrer musste dem ausscherenden Auto ausweichen und stürzte. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Während der Biker mit leichten Verletzungen auf dem Asphalt zum Liegen kam, setzte der Autofahrer seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber nach kurzer Zeit an die Unfallstelle zurück. Von dem Unfall habe er laut eigenen Angaben nichts mitbekommen. An der Yamaha des Motorradfahrers entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro. (fn)

