POL-RT: Vermisstenfahndung; Trickdiebstahl; Motorradfahrer verletzt; Angebranntes Essen;

Reutlingen (ots) - Sonnenbühl (RT): 71-jährige Frau vermisst

Seit Mittwochmittag wird die 71-jährige Elfriede Huber aus Sonnenbühl vermisst. Sie verließ gegen 13 Uhr ihre Wohnanschrift in der Falltorstraße mit unbekanntem Ziel. Seither fehlt von ihr jede Spur. Angehörige meldeten die Frau am Mittwochabend beim Polizeirevier Pfullingen als vermisst. Sämtliche von Polizei und Rettungsdienst bislang durchgeführte Fahndungsmaßnahmen, darunter auch der Einsatz von Suchhunden sowie eines Polizeihubschraubers am Donnerstagmorgen, verliefen bislang ohne Erfolg. Es ist zu befürchten, dass sich die Vermisste zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befindet.

Elfriede Huber ist etwa 165 cm groß und schlank. Sie hat kurze, blond gefärbte Haare und spricht mit österreichischem Dialekt. Sie trägt vermutlich eine braune Hose und eine dunkelblaue Jacke.

Die Polizei Pfullingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07121/9918-0

(Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild der Vermissten wird Ihnen per Mail zugesandt)

Lichtenstein (RT): Hohe Beute durch Trickdiebstahl (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen vor einer Bank am Rathausplatz einem 78-jährigen Mann mehrere Hundert Euro gestohlen. Der Unbekannte hatte sich zuvor, gegen 10.30 Uhr, seinem späteren Opfer gegenüber durch einen Zettel mit der Aufschrift "Spende für Behinderte" als Spendensammler ausgegeben. Als der 78-Jährige einen kleineren Betrag aus seiner Geldbörse nehmen wollte, stahl der Trickdieb das Geld. Der Täter wird beschrieben als zirka 170 cm groß und schlank. Er ist ungefähr 30 Jahre alt und hat braune, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer rötlich-braunen Jacke und Jeanshose. Während der Tat sprach der Unbekannte nicht, sondern verständigte sich mittels Gesten und des mitgeführten "Spendenzettels". Hinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen unter 07121/9918-0. (mr)

Altbach (ES): Essen auf Herd vergessen

Der Alarm eines Rauchmelders hat am Donnerstagmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der Straße An der Neckarbrücke ausgelöst. Nachbarn hörten gegen 12.40 Uhr den Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Weil auch Rauch zu riechen war und auf Klopfen und Klingeln niemand reagierte, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten anrückte, Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Topf mit Essen, der offensichtlich beim Gehen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen worden war, war für die Rauchentwicklung verantwortlich. Die Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr durchlüftet und wieder verschlossen. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden ist nicht entstanden. (cw)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer übersehen

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen, kurz nach halb zehn, bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Unterjesingen leicht verletzt worden. Der Engstinger war mit seinem Kraftrad von Ammerbuch kommend auf der Jesinger Hauptstraße unterwegs und hatte unmittelbar zuvor wohl trotz unklarer Verkehrslage mehrere stehende Pkw überholt. Zeitgleich bog ein 32-jähriger Opel-Lenker von der Unteren Straße aus nach links in Richtung Ammerbuch ein, da ihm der Fahrer eines der stehenden Fahrzeuge hierzu ein Handzeichen gegeben hatte. Der 32-Jährige übersah jedoch den heranfahrenden Motorradfahrer, worauf es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 50-Jährige stürzte anschließend auf die Fahrbahn, sein Kraftrad wurde in den Straßengraben abgewiesen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Tübinger Klinik gebracht, sein Zweirad wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. (mr)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell