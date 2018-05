POL-RT: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Flucht aus Polizeikontrolle; Hundewelpen beschlagnahmt; Giftige Spinne in Supermarkt; Brand; Pkw gestohlen (Zeugenaufruf); Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall;

Reutlingen (ots) - Vorfahrt missachtet

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag musste ein nicht mehr fahrtauglicher VW Golf von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Ein 37-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer wollte gegen 14 Uhr von der Halskestraße auf die Bundesstraße 28 einfahren und hielt dazu an einer Stoppstelle zunächst an. Als er wenig später anfuhr, übersah er den von links nahenden VW einer 42 Jahre alten Frau. Diese konnte nicht mehr reagieren und kollidierte mit dem Sprinter. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. (fn)

Orschel-Hagen (RT): Erst beleidigt, dann Widerstand geleistet

Ein 39-jähriger Mann hat am Mittwochabend auf dem Dresdner Platz zunächst zwei 31 und 50 Jahre alte Frauen beleidigt und ist bei einer anschließenden Kontrolle auch gegenüber einer Polizeistreife renitent geworden. Weshalb der unter Alkoholeinfluss stehende Mann gegen 18.25 Uhr die Frauen beleidigte, ist noch unbekannt. Als die Polizisten wenig später zur Anzeigenaufnahme vor Ort eintrafen, hatte sich der 39-Jährige bereits entfernt, kehrte aber später wieder an den Tatort zurück. Bei der anschließenden Aufforderung der Beamten, sich auszuweisen, gab sich der Mann sofort aggressiv und verweigerte die Personalien, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte der als gewaltbereit polizeibekannte Mann unter Bedrohungen und Beleidigungen, einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu versetzen, und schlug nach ihr. Er musste deshalb mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden. Seinen Rausch durfte er für den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (fn)

Reutlingen (RT): Teure Kettenreaktion - drei Autos aufeinander geschoben

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein 23-jähriger Pkw-Lenker am Mittwochnachmittag einen Auffahrunfall verursacht, bei dem letztlich vier Fahrzeuge beschädigt worden sind. Gegen 15 Uhr war er mit seinem BMW auf der Gustav-Schwab-Straße aus Richtung Alteburgstraße kommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Konrad-Adenauer-Straße fuhr er auf den VW Passat einer 37 Jahre alten Frau auf und setzte damit eine Kettenreaktion in Gang. Deren Auto wurde auf einen BMW und dieser anschließend noch gegen einen VW Caddy geschoben. Bei dem Auffahrunfall erlitt ein dreijähriger Bub im Passat leichte Verletzungen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit insgesamt rund 15.000 Euro an, wobei der BMW des Unfallverursachers derart schwer beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. (fn)

Eningen/Achalm (RT): Sicherheitsdienstmitarbeiter und Polizisten attackiert

Ein 20-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft im Mühleweg hat am Mittwochnachmittag einen Sicherheitsdienst-Angehörigen und kurze Zeit später auch zwei Polizeibeamte in Reutlingen angegriffen. Der wegen Gewaltdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Afghane hatte den 21 Jahre alten Security-Mann gegen 17.15 Uhr in der Unterkunft mit einem ausgefahrenen Teppichmesser bedroht und die Herausgabe einer Zigarette gefordert. Dem Opfer gelang es jedoch, den 20-Jährigen zurückzustoßen und sich in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde er nicht. Wenig später, kurz vor 18 Uhr, tauchte der deutlich alkoholisierte Verdächtige im Bereich des Bürgerparks Reutlingen auf. Nachdem er dort zwei 17- und 25-jährige Frauen aus bislang noch ungeklärten Gründen beleidigte, wurde er wenig später von zwei Polizisten im Bereich des Busbahnhofs vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug kam es zunächst zu Beleidigungen. Wenig später versuchte der 20-Jährige, eine Beamtin zu treten, traf sie aber nicht. Schlussendlich musste der Mann mit körperlicher Gewalt überwältigt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen landete der Mann in einer Ausnüchterungszelle, die er erst wieder am Donnerstagmorgen verlassen durfte. (fn)

Pliezhausen (RT): Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Gut 30.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 297 entstanden. Gegen 6.45 Uhr wollte ein 46-jähriger Passat-Lenker von der L 374 kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Pliezhausen einfahren. Dabei übersah er jedoch den aus dieser Richtung kommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Polo eines 61-Jährigen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge so heftig, dass beide aufgrund ihrer beträchtlichen Beschädigungen nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. (mr)

Reutlingen (RT): Nach Trunkenheitsfahrt geflüchtet

Erfolglos ist am Mittwochabend der Versuch eines 18-jährigen Rollerfahrers verlaufen, bei einer Verkehrskontrolle vor der Polizei zu flüchten. Kurz nach 19 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers Reutlingen den Heranwachsenden in der Memmingerstraße, da sein gleichaltriger Sozius keinen Schutzhelm trug. Beim Fahrer nahmen die Polizisten außerdem Alkoholgeruch war, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt werden sollte. Der 18-jährige Reutlinger flüchtete zwar zunächst zu Fuß, konnte jedoch von den Ordnungshütern eingeholt werden. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über ein Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt, zusätzlich musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. (mr)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmittag ist es auf der Gönninger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden von zirka 7.000 Euro entstanden und eine Frau leicht verletzt worden ist. Ein 72-jähriger Touareg-Fahrer befuhr kurz nach 14 Uhr die Sandstraße und wollte nach links auf die Gönninger Straße einbiegen. Hierbei achtete er jedoch nicht auf einen von rechts kommenden Polo einer 81-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Gönninger Straße unterwegs war und nach links in die Sandstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw löste am Polo ein Seitenairbag aus. Die Fahrerin zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen (ES): Hundewelpen beschlagnahmt

Eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Esslingen hat bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwochvormittag drei Hundewelpen entdeckt, die ohne gültige Impfung und ohne amtsärztliche Bescheinigung transportiert worden waren. Gegen halb zwölf überprüften die Beamten einen auf dem Pannenstreifen der B 10 stehenden Transporter mit rumänischer Zulassung sowie den 44-jährigen Fahrer. Dabei stießen sie im Kofferraum auf die drei Tiere. Aufgrund der fehlenden Nachweise beschlagnahmte das Veterinäramt des Landratsamts Esslingen die Welpen. Diese befinden sich nun in amtlicher Obhut. Der 44-Jährige musste vor seiner Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.800 Euro hinterlegen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Tiere dauern an. (mr)

Ostfildern-Nellingen (ES): 14-Jähriger baut Unfall mit dem Auto des Bruders

Ein 14-Jähriger hat am Mittwochnachmittag eine Spritztour mit dem Auto seines größeren Bruders unternommen und dabei prompt einen Unfall verursacht. Gegen 14.15 Uhr hatte der Jugendliche den Schlüssel der Mercedes A-Klasse unbemerkt an sich genommen. Im Bereich der Riegel-, beziehungsweise Hindenburgstraße passierte, was passieren musste. Der 14-Jährige wurde zufällig von seiner Mutter gesehen und bekam wohl Panik. Er hielt deshalb an, legte den Rückwärtsgang ein und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Anschließend beendete er der Jugendliche seinen völlig missglückten Ausflug. Neben einer Standpauke, die es vermutlich von seinen Eltern und dem Bruder gibt, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Fahrens ohne Führerschein. An den beiden beschädigten Fahrzeugen war ein Schaden von rund 6.000 Euro entstanden. (fn)

Esslingen (ES): Spinne aus Bananenkarton legt Supermarkt lahm

Die Entdeckung einer Spinne hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr zur Evakuierung eines Lebensmittelmarkts in der Wäldenbronner Straße geführt. Das acht bis zehn Zentimeter große Tier kletterte aus einem aus Ecuador stammenden Bananenkarton und krabbelte einer 37-jährigen Mitarbeiterin über den Arm, die daraufhin folgerichtig die Polizei verständigte. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt wurde der Supermarkt vorsorglich geräumt und mit Unterstützung eines Kammerjägers, der Tierrettung, sowie eines Teams von Spinnenexperten nach der Spinne durchsucht. Dem Team gelang es schließlich die Spinne zu lokalisieren und letztendlich zu töten. Laut den Spinnenexperten handelte es sich um eine sehr giftige, aber nicht tödliche Wanderspinne. Die genaue Unterart ließ sich jedoch nicht vor Ort feststellen. Der Markt wurde nach Abschluss der Maßnahmen gegen 20.15 Uhr wieder für den Kundenverkehr geöffnet. (om)

Esslingen (ES): Bedrohung unter Schülern

Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 20-jährigen Schüler einer Berufsschule in der Steinbeisstraße, nachdem dieser am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, aufgrund einer Nichtigkeit mit einem Mitschüler in Streit geraten war. Im Außenbereich der Schule hielt der 20-Jährige seinem 25-jährigen Gegenüber ein Messer entgegen, griff ihn aber nicht an. Der Bedrohte schlug seinem Kontrahenten ins Gesicht, worauf dieser das Messer fallen ließ und zunächst das Schulgelände verließ. Nachdem die alarmierten Polizeibeamten an der Schule eingetroffen waren, kehrte der Verdächtige zurück und wurde vorübergehend festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Anzeige gebracht. (mr)

Plochingen (ES): Bohrhammer gestohlen

In eine Firma in der Brühlstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Gegen sechs Uhr wurde entdeckt, dass sich ein Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Werkstattbereich verschafft hatte. Dort ließ er zwei Bohrhämmer der Marke Bosch mitgehen. Anschließend wuchtete er die Türe zum Bürobereich auf. Hier durchwühlte er alle Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Aichwald-Aichelberg (ES): Brand in Wohnhausanbau

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes im Anbau eines Hauses in der Landhausstraße am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 4.30 Uhr entdeckten Anwohner Feuerschein und Rauch aus dem Anbau, in dem diverse Elektrogeräte abgestellt sind. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell ablöschen. Eine Gefahr für das angrenzende Wohnhaus bestand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber im überschaubaren Bereich bewegen. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug angerückt. Verletzte waren aber nicht zu beklagen. (cw)

Ostfildern (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Uhlandstraße und Beethovenstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 19.45 Uhr mit seinem Peugeot auf der Beethovenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Uhlandstraße passieren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Tigra. Dessen 41-jähriger Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem krachten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro beziffert. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Land Rover gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem schwarzen Land Rover LV mit dem amtlichen Kennzeichen ES-K 6213 fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Der Wagen war in der Zeit von Dienstag, neun Uhr, bis Donnerstag, neun Uhr, am Fahrbahnrand in der Teckstraße geparkt und wurde in diesem Zeitraum von Unbekannten gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug hat einen Wert von etwa 45.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010 oder jede andere Polizeidienststelle. (cw)

Tübingen (TÜ): Kontrolle des Güterkraftverkehrs

Sechs Beamte der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Reutlingen haben zusammen mit drei Mitarbeitern des Landratsamts Tübingen am Mittwochmorgen in der Europastraße gezielt den gewerblichen Güterkraftverkehr unter die Lupe genommen. Dabei wurden zwischen acht Uhr und 12.30 Uhr nicht nur die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer überprüft, sondern auch die Ladungssicherung. Außerdem legten der Lebensmittelkontrolleur und die beiden Mitarbeiterinnen des Veterinäramtes ihr Augenmerk auf Tier- und Lebensmitteltransporte. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 19 davon beanstandet werden mussten. Teilweise wurden Sicherheitsleistungen erhoben.

Tübingen (TÜ): Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 32-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend in der Sigwartstraße aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt und hat sich dabei unter anderem schwere Kopfverletzungen zugezogen. Kurz nach 20 Uhr wollte der Mann nach rechts auf den beginnenden Radstreifen der Hölderlinstraße wechseln und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Er musste anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in eine Tübinger Klinik gebracht werden. Einen Schutzhelm hatte der 32-Jährige nicht getragen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Explosion beim Umgang mit Sauerstoffflasche

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall, bei dem sich ein 68-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am späten Mittwochnachmittag gekommen. Mitglieder eines Fischereivereins waren gegen 17 Uhr aufgrund anstehender Baggerarbeiten damit beschäftigt, in der Steinlach Fische elektrisch abzufischen. Um die betäubten Bachbewohner anschließend in ein Bassin mit Frischwasser umzusiedeln, installierte der 68-Jährige an dem Tank eine Sauerstoffflasche. Dabei trat an einer undichten Stelle vermutlich Sauerstoff aus, was aus noch nicht geklärten Gründen zu einer Explosion führte. Der Tübinger wurde durch die Wucht der Detonation weggeschleudert und dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr Ofterdingen, die sich um die Absicherung der Unglücksstelle kümmerte. (fn)

Ofterdingen (TÜ): Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B 27 hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich die 55 Jahre alte Mitfahrerin eines Opel Corsa leicht verletzt hat. Kurz vor 17 Uhr hatte der 53-jährige Lenker des Kleinwagens auf seiner Fahrt in Richtung Hechingen im Bereich der Mössinger Straße abgebremst, was eine 20-jährige Frau am Steuer eines Audi dahinter erst zu spät erkannte. Sie versuchte zwar noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. (fn)

Rottenburg (TÜ): Radlerin touchiert

Mit einem Peugeot-Kleintransporter hat ein 28-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag eine 67-jährige Fahrradfahrerin touchiert und dadurch zu Fall gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr in der Eberhardstraße. Beim Überqueren der Kreuzung mit der Schuhstraße hatte der Peugeot-Lenker die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Radlerin erst zu spät bemerkt. Bei dem Sturz auf den Asphalt zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und musste anschließend zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. (fn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht

In der Straße Neue Steige ist es am Mittwochnachmittag zu einem kleineren Auffahrunfall gekommen, der den Verursacher seinen Führerschein gekostet hat. Der 44-jährige Lenker eines Ford Mondeo war gegen 16 Uhr in das Heck eines verkehrsbedingt stehenden Nissan gefahren. Wie Polizeibeamte während der Unfallaufnahme feststellten, stand der 44-Jährige nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Bei dem Verkehrsunfall war ein Sachschaden von wenigen hundert Euro entstanden. (fn)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103



Oliver Maichle (om), Telefon 07121/942-1106



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell