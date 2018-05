POL-RT: 31-Jähriger nach häuslicher Bedrohungslage festgenommen (Esslingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Esslingen (ES): Ein 31-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Polizeieinsatz von Kräften des Spezialeinsatzkommandos des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen worden. Über Zeugenangaben war am Mittwochvormittag bekannt geworden, dass seine 28-jährige, frühere Lebensgefährtin und eventuell auch ihre Kinder in ihrer Wohnung von dem Mann möglicherweise bedroht und festgehalten werden. Im Raum stand auch, dass der Verdächtige eventuell über eine Schusswaffe verfügen könnte. Gegen 12.40 Uhr wurde die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landhausstraße von den angeforderten Spezialkräften betreten. Die Frau hatte zuvor die Wohnung unversehrt verlassen, der gemeinsame, sechsjährige Sohn war in der Schule. Der 31-Jährige, der sich mit der zweijährigen Tochter der Frau in den Räumen befand, wurde widerstandslos festgenommen. Das Kind war unversehrt. Auch bei der Festnahme wurde niemand verletzt. Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden. Gegen den 31-jährigen Kosovaren, der sich illegal in Deutschland aufhält, ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und Bedrohung. (ak)

