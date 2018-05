POL-RT: Gasleitung angeflext; Rollsplitt von der Brücke geworfen; Heftig aufgefahren;

Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Gasleitung angeflext

Bei Umbauarbeiten in einem Gebäude in der Talstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen. Ein Arbeiter war gegen 16 Uhr damit beschäftigt, im Keller alte Leitungen mittels einer Flex abzutrennen. Aus noch ungeklärter Ursache war eine dieser Leitungen noch Gas führend und das ausströmende Gas entzündete sich. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell eindämmen und auf den betroffenen Kellerraum begrenzen. Durch die Stadtwerke wurde das Gas abgestellt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. (cw)

Plochingen (ES): Rollsplit von Brücke geworfen (Zeugenaufruf)

Am Mittwochmittag, kurz nach zwölf Uhr, sind einem aufmerksamen Pkw-Lenker zwei Mädchen aufgefallen, die von einem Fußgängersteg über die B 10, kurz vor der Anschlussstelle Plochingen in Fahrtrichtung Stuttgart, mehrmals Split auf die Fahrbahn geworfen haben. Der Zeuge verständigte anschließend über Notruf die Polizei, worauf die Beamten die beiden Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren noch an Ort und Stelle antreffen konnten. Bislang ist nicht bekannt, ob Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen waren. Der Polizeiposten Plochingen bittet mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Zwei Autos aufeinander geschoben

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw ist es am Mittwochmittag, gegen 12.40 Uhr, auf der Kreisstraße 1255 zwischen Bernhausen und Stetten gekommen. Verursacht wurde die Kollision, die sich kurz nach dem Einmündungsbereich der Landesstraße 1208a ereignete, von der 37 Jahre alte Lenkerin einer Mercedes C-Klasse, die erst zu spät bemerkte, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geraten war. Der Mercedes krachte in der Folge auf den VW Polo einer 26-Jährigen, der anschließend noch gegen einen VW Tiguan davor geschoben wurde. Verletzte waren zwar nicht zu beklagen, doch es entstand ein beträchtlicher Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Sowohl der Mercedes, als auch der Polo waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (fn)

