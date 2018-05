POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 76-jährigem Mann aus Trochtelfingen

Reutlingen (ots) - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 03.05.2018/17.07 Uhr

Trochtelfingen (RT): Der Aufenthaltsort des aus Trochtelfingen vermissten 76-Jährigen ist zwischenzeitlich bekannt. Der Mann, der am Mittwochmorgen seine Wohnanschrift mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und seither nicht mehr zurückgekehrt war, hält sich derzeit in Bayern in einer Klinik auf. Nähere Umstände werden noch überprüft. Die Fahndung nach dem Vermissten wird somit zurückgenommen. (ak)

