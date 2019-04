Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 07.04.2019

Bereich Geestland

VU mit Flucht Am Samstagnachmittag wurde zwischen 15.00 Uhr - 15:30 Uhr ein geparkter Pkw Ford auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Leher Landstraße in Langen beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrs- teilnehmer stieß gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeikommissariat Geestland, Tel.: 04743-9280.

L 128 - Verkehrsunfall Zu einem leichten Verkehrsunfall kam es Samstagmittag auf der Landesstraße 128 im Bereich der Hainmühlener Straße in Geestland. Ein 30-jähriger aus der Stadt Geestland fuhr langsam mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand an. Zu diesem Zeitpunkt wurde er von einem 74-jährigen Geestländer überholt. Der jüngere Fahrer beschleunigte, während der andere Fahrzeugführer vor diesem einscheren wollte. Es kam zu Zusammenstoß. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16:20 Uhr im Bereich Misselwarden ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 68. Ein 47- jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die Kreisstraße. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund fehlender Ladungssicherung einen Pflasterstein vom Anhänger. Dieser Stein wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen das Vorderrad einer entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrerin aus Elsfleth. Durch die Wucht des Aufpralls und die dadurch beschädigte Vorderradfelge kam die Motorradfahrerin zu Fall und verletzt sich am Fuß. Sie wurde mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

