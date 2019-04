Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Baumunfall endet tödlich + Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Baumunfall endet tödlich

Geestland. Auf der Landesstraße zwischen Debstedt und Neuenwalde ereignete sich Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei missglückte das Überholmanöver einer 52-jährigen Opel Combo-Fahrerin, die einen Pkw samt Anhänger überholen wollte. Ihr Fahrzeug kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Anschließend schleuderte der Wagen über die Fahrbahn gegen einen rechtsseitigen Straßenbaum. Der 85-jährige Beifahrer der Frau erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Fahrerin kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Die Landesstraße war bis 12:30 Uhr voll gesperrt.

Unfallzeugen gesucht

Geestland. Eine 50-jährige Geestländerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr die Straßenkreuzung L120 / Rosenburg / K66 / Drangstedter Chaussee mit ihrem Skoda Fabia aus der Straße "Rosenburg" kommend, geradeaus in Richtung "Drangstedter Chaussee" überqueren. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah offenkundig eine 39-jährige Geestländerin, die in ihrem Fiat Panda auf der K66 aus Richtung Wremen kommend, auf die Straßenkreuzung zufuhr. Diese konnte nicht mehr bremsen und fuhr komplett ungebremst in den Skoda hinein. Der Aufprall war so stark, dass der Fiat kurz von der Fahrbahn abhob, durch die Luft flog und erst wieder neben der Verkehrsinsel der "Drangstedter Chaussee" zum Stillstand kam. Wie durch ein Wunder erlitten beide Unfallbeteiligten nur leichte Verletzungen, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich musste kurzzeitig für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

