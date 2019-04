Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstähle aus landwirtschaftlichen Anwesen

Cuxhaven (ots)

Stadt Geestland. In den letzten Tagen kam es im Bereich der Stadt Geestland zu mehreren Diebstählen aus Werkstätten auf landwirtschaftlichen Anwesen. Betroffen hiervon waren die Ortsteile Holßel und Sievern sowie Höfe im Bereich Bad Bederkesa. Ein Teil der Taten ereignete sich nachweislich in den Nachmittagsstunden, bei den anderen konnte die Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden. Gestohlen wurden verschiedene Elektrowerkzeuge und Kettensägen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

