Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher entkommen mit Schmuck

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Im Zeitraum von Sonntagmittag (31.03.2019) bis Dienstagnachmittag (02.04.2019) versuchten noch unbekannte Täter erfolglos, in ein Einfamilienhaus im Grodener Mühlenweg einzubrechen. Schmuck und einen Laptop erbeuteten noch unbekannte Täter hingegen bei einem Einbruch in der Dortmunder Straße. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagnachmittag (30.03.-02.04.2019). Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern machen können oder denen in Tatortnähe verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

