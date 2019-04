Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeuginsassen nach Baumunfall schwer verletzt in Klinik

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Dienstag (02.04.2019) gegen 18:40 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Hemmoor die L113 aus Bentwisch kommend, in Richtung Achthöfen. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz Vito. Der Kleinbus kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und zur Fahrzeugbergung blieb die L113 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Am Vito entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

