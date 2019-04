Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Durchsuchung nach wiederholtem Tankstelleneinbruch - Polizei beschlagnahmt Zigaretten im fünfstelligen Wert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht zu Montag (01.04.2019) brachen zunächst unbekannte Täter erneut in eine Tankstelle in der Straße Dorfmitte in der Ortschaft Neuenwalde ein. Die Täter entwendeten zahlreiche Zigaretten aus der Auslage und aus dem Lager. Noch am gleichen Tag durchsuchten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland gemeinsam mit einem Kriminaltechniker die Wohnung eines Ehepaars in Bremen. Die Staatsanwaltschaft Stade hatte beim zuständigen Amtsgericht entsprechende Beschlüsse erwirkt. Die Beamten wurden schnell fündig und beschlagnahmten Zigaretten unterschiedlicher Marken im Gesamtwert von über 20.000 Euro bei dem Paar. Die Eheleute bestreiten, etwas mit dem Einbruch zu tun zu haben. Seit Dezember 2018 wurde bereits vier Mal in die Tankstelle in Neuenwalde eingebrochen. Ein weiterer Einbruchversuch Mitte März war gescheitert. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell