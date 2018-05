POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots) - Am Donnerstag, 03.05.2018, befahren gegen 16:30 Uhr ein 43-jähriger Mainzer sowie ein 61-jähriger Raunheimer die Rheinallee mit ihren Fahrzeugen in genannter Reihenfolge. Etwa in Höhe der Nahestraße fährt der 61-Jährige ohne erkennbaren Grund auf das Fahrzeug des 43-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß entsteht leichter Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme kann bei dem 61-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Obwohl er angibt, keinen getrunken zu haben, weist das Testgerät einen Wert von 1,36 Promille auf.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde vorläufig entzogen. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

