Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet (18-1203)

Speyer (ots)

Speyer - Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet (18-1203) 09. - 12.03.2019 Am vergangenen Wochenende habe Unbekannte in der Auestraße aus einem vor dem Geschäft geparkten Firmenwagen des Teppichgeschäfts TTL mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von circa 1500 Euro entwendet. Wie der oder die Täter in das Fahrzeug gelangten ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

