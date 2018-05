BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Zwei Festnahmen im Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart haben am Donnerstag (03.05.2018) gleich zwei gesuchte Personen im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Gegen 11:45 Uhr meldeten zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn der Bundespolizei eine offensichtlich stark alkoholisierte Frau am Bahnsteig 15. Bei einer Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass sie von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. Gegen die bereits wegen Diebstahls verurteilte 55-Jährige lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Die noch zu entrichtende Geldstrafe konnte die wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige nicht begleichen, weshalb sie ersatzweise für 30 Tage ins Gefängnis muss. Die eingesetzten Beamten brachten sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Am Abend kontrollierten die Bundespolizisten einen 28-jährigen Mann, der ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. Gegen den bereits wegen Erschleichens von Leistungen verurteilten algerischen Staatsangehörigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Er bezahlte die noch zu entrichtende Geldstrafe, weshalb ihm eine Gefängnisstrafe erspart blieb.

