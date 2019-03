Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Großniedesheim) -Unfallflüchtiger gesucht-

Großniedesheim (ots)

Am 12.03.2019, gegen 15.40 Uhr, befährt ein 57-jähriger Mann aus Großniedesheim mit seinem Pkw Ford Focus die Hauptstraße in Richtung Beindersheim. An der Einmündung zur Beindersheimer Straße folgt er der Vorfahrtsstraße in Richtung Beindersheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl befährt die Hauptstraße in Richtung Kleinniedesheim. An der Einmündung zur Beindersheimer Straße missachtet er die Vorfahrt des Pkw-Fahrers. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht. Nachdem beide Unfallbeteiligten zunächst anhalten, nutzt der bislang unbekannte Rollstuhlfahrer die Gelegenheit, dass der Pkw-Fahrer umparken muss und flüchtet von der Unfallstelle. Zur Beschreibung des flüchtigen Mannes kann gesagt werden, dass er etwa 60 bis 70 Jahre alt ist, graue gelockte Haare und ein rötliches Gesicht hat, eine Brille trägt und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben soll. Unterwegs war er mit einem roten Krankenfahrstuhl, vom Aussehen her ähnlich einem Pkw Smart. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

