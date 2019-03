Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trotz Blaulicht keine freie Bahn

Offenburg (ots)

Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Einsatzhorn und mehrfachem Betätigen der Hupe, hatten Beamte des Polizeireviers am Sonntagmittag in der Rammersweirerstraße keine freie Bahn. Die zu einem Einsatz eilenden Beamten waren kurz nach 14 Uhr auf Höhe der Ampel und Kreuzung zur Zeller Straße unterwegs, als sie durch einen Verkehrsteilnehmer behindert wurden. Der Lenker des BMW muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, zwei Punkten in Flensburg, einem Fahrverbot und einem Bußgeld im unteren dreistelligen Bereich rechnen.

