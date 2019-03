Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbruch in Wohnhaus

Sinzheim (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 12.40 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Eichenweg. Der Täter kam vermutlich durch die Terrassentür in das Haus und versuchte dann eine weitere verschlossene Türe aufzuhebeln. Der angerichtete Sachschaden beträgt über 1.000 Euro, ein Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich unter der Rufnummer: 07221 680-0.

