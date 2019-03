Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Kehl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr kam es auf der Straßburger Straße (B28) in Höhe des Kehler Bahnhofs zu einem Verkehrsunfall, der für einen 20 Jahre alten Mann aus Straßburg tödlich endete. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte eine Dreiergruppe von der Bahnhofsseite kommend die B28 in Richtung Tram-Haltestelle und missachtete hierbei das für sie geltende Rotlicht der Fußgängerampel. Ein in Richtung Straßburg fahrender BMW-Lenker (25) erfasste hierbei einen Mann der Gruppe und schleuderte ihn mehrere Meter weit auf den Boden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Eine Begleiterin des Getöteten wurde beim Unfall leicht verletzt und konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen. Der Sachschaden am Unfallwagen liegt bei ca. 5000 Euro

Der Fahrzeugführer war nach bisherigen Erkenntnissen zwar bei Grün zeigender Lichtzeichenanlage, jedoch evtl. mit Alkohol im Blut und unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln unterwegs.

Das Verkehrskommissariat Offenburg führt die weiteren Unfallermittlungen in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Unfallrekonstruktionen und einem Dolmetscher. (Telefonnummer für Hinweisgeber zum Unfallgeschehen: 0781 21-4200) /rd

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell