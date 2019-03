Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wem gehört das Fahrrad?

Offenburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, wie ein Mann am Fahrradständer des ZOB mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss aufschnitt. Der Mann konnte von der Polizei gefasst werden. Das Fahrrad der Marke BTWIN befindet sich, nun ohne Schloss, beim Polizeirevier Offenburg. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Tel. 0781/21-200 in Verbindung zu setzen.

