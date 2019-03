Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Einbruch

Seelbach (ots)

Wie ein Mitarbeiter am Freitagmorgen feststellen musste, wurde in der Nacht in einer Firma in Seelbach eingebrochen. Die derzeit noch unbekannten Täter hebelten innerhalb des Gebäudes die Türen einiger Räume auf und hinterließen neben durchwühlten Zimmern auch einen geraumen, aber noch nicht näher abzuschätzenden, Sachschaden. Worauf es die Täter abgesehen haben, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizeibeamten aus Lahr. Mit an dem Fall beteiligt ist auch die Kriminaltechnik, welche die Spurensicherung am Tatort übernahm. /ms

