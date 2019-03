Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aufgewühlt

Rastatt (ots)

Ein alkoholisierter und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Donnerstagnachmittag vor dem Klinikum in der Engelstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. In seinem aufgewühlten Zustand soll der über 40-Jährige kurz vor 16.30 Uhr umstehende Passanten bedroht und verängstigt haben. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten den aggressiven Patienten in Gewahrsam nehmen, mit dem Ziel ihn dem Personal einer Fachklinik zu überstellen. /wo

