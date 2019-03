Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Pkw fährt in Mittelschutzplanke

A5 Sinzheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Pkw auf der A5 in Fahrtrichtung Süden, Höhe Sinzheim, am Freitagabend in die Mittelschutzplanke. Zwei Personen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber ist derzeit auf der Südfahrbahn gelandet, um die beiden schwer verletzten Personen in eine Klinik zu fliegen. Die dreispurige Fahrbahn ist voll gesperrt. Dementsprechend hat sich ein Stau gebildet. Die Polizei ist noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Nach ersten Erkenntissen sind an dem Unfall keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.

