POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 07.04.2019

Spaden Während eines Streits mit Pistole geschossen Am Samstag gegen 21.45 Uhr zog eine Gruppe Heranwachsender im Rahmen einer Geburtstagsfeier durch die Leher Straße und spielte dabei sehr laut Musik ab. Dabei gerieten sie mit mehreren Anwohnern der Leher Straße in Streit, der dann schnell eskalierte. Nach zunächst verbalen Attacken gegen die Gruppe, flüchtete die Gruppe auf ein dortiges Tankstellengelände. Verfolgt wurden sie durch einen Anwohner, der auf ein 23-jähriges Gruppenmitglied aus Bremerhaven einschlug und es mit einer schwarzen Schusswaffe bedrohte. Durch die Schläge wurde der 23-jährige im Gesicht verletzt. Durch den Verfolger wurden dann noch mehrere Schüsse in Richtung der Personengruppe abgegeben, durch die jedoch niemand verletzt wurde. Es ist derzeit nicht bekannt, ob es sich um eine Schreckschuss- oder echte Waffe gehandelt hat. Die Ermittlungen dauern an.

