Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw prallt gegen Hauswand und fordert einen Schwerverletzten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (22.06.2019) gegen 20.30 Uhr auf der Immenhofer Straße ereignet hat, ist der 24-jährige Fahrer schwer verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 26000 Euro. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 24-Jährige auf der Fahrt in Richtung Innenstadt die Kontrolle über seinen Mercedes und prallte frontal gegen eine Hauswand. Er wurde mit einem Notarztwagen in eine Stuttgarter Klinik gebracht. Sein 23-jähriger Mitfahrer im stark beschädigten Fahrzeug blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

