Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahl und Hehlerei

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag hatten es Bundespolizisten mit einem 21-jährigen Deutschen zu tun, der in einem Drogeriemarkt im Erfurter Hauptbahnhof Elektronikartikel gestohlen haben soll. Den Diebstahl gab der Mann zu. In Folge der Vernehmung ergab sich zudem der Verdacht auf Hehlerei mit einem weiteren Verdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen 36-jährigen Deutschen, für dessen Wohnung in Erfurt die Staatsanwaltschaft eine Dursuchung anordnete. Hier fanden die Beamten zahlreiche Sachen, die allem Anschein nach aus Diebstahlshandlungen stammen. Darunter über 20 Mobiltelefone, weitere Elektronikgeräte, Elektrowerkzeuge, Fahrradteile, Drogerieartikel, Bekleidung und Spirituosen. Unterstützt wurde die Durchsuchung durch Kräfte der Thüringer Bereitschaftspolizei. Weil bei der Dursuchung auch noch geringe Mengen Marihuana gefunden wurden, gab es zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen zum Vorwurf der Hehlerei dauern an.

Damit nicht genug. Nahe der Dienststelle der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof, waren am selben Tag zwei männliche Personen aufgefallen, die Preisschilder und Diebstahlsicherungen von Bekleidungsartikeln entfernten. Eine Beamtin, die gerade auf dem Heimweg war, hatte die Männer entdeckt und die Kollegen gerufen. Einer vor Ort gekommenen Streife gelang es, einen der beiden zu stellen. Der zweite Mann war da bereits Richtung Innenstadt geflüchtet. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 33-jährigen Somalier. Die gestohlenen Sachen stammen vermutlich von Diebstählen aus Geschäften der Erfurter Innenstadt. Dazu hatten die Täter die Diebstahlsicherung manipuliert. Gegen den Somalier leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

