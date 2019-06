Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Jugendlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Sonntag (23.06.2019) in ein Friseurgeschäft an der Daimlerstraße eingebrochen. Der Täter schlug gegen 01.45 Uhr eine Schaufensterscheibe ein und entwendete die Ladenkasse. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Der Jugendliche konnte kurz darauf in seiner Wohnung festgenommen werden. Der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Sonntags (23.06.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell