Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus - Mehrere Pkw beschädigt

Trier (ots)

Trier-Pfalzel. In der Nacht von Freitag, 24.05.2019, auf Samstag, 25.05.2019, kam es im Stadtteil Pfalzel in den Straßenzügen Im Bungert und in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu Sachbeschädigungen an insgesamt neun geparkten PKW. Mittels eines scharfkantigen Gegenstandes wurde der Lack zerkratzt, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden, Tel. 06502/91570, Email: pischweich@polizei.rlp.de.

