Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kinderfahrrad in Konz-Oberemmel gestohlen

Konz (ots)

Im Zeitraum vom 24.05.2019, 21.00 Uhr und 25.05.2019, 06.30 Uhr wurde in Konz-Oberemmel vor dem Anwesen "Am Rosenberg 8" ein neongelbes Kinderfahrrad, der Marke B'Twin, Mountainbike 24 Zoll, Rockrider 500, durch Unbekannte entwendet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Konz werden unter der Tel. 06501/92680 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Granastr. 116

54329 Konz

Telefon 06501/9268-0

Telefax 06501/9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell