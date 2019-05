POL-PDTR: Arbeitsunfall

Polizeidirektion Trier

Am Freitag, 24. Mai 2019, kam es gegen 17:30 Uhr in Saarburg zu einem Arbeitsunfall. Eine ortsansässige Holzbaufirma war mit Arbeiten auf dem Dach einer Reithalle beschäftigt, als ein 58-jährger Mitarbeiter aus dem Kreis Trier-Saarburg aus bisher ungeklärter Ursache durch die Dachkonstruktion ca. 7 m in die Tiefe stürzte. In Folge des Sturzes wurde der Mann schwer verletzt und musste durch den Rettungshubschrauber der AirRescue Luxemburg in das Universitäts-Klinikum Homburg geflogen werden.

Neben dem Rettungshubschrauber waren Notarzt und Rettungswagen des DRK Saarburg sowie die Polizei Saarburg im Einsatz.

