Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr

Hermeskeil (ots)

Am 24.05.2019 um 16:35 Uhr kam es auf der B 406 von Kell kommend in Höhe Reinsfeld zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein weißer Mercedes Sprinter mit KH-Kennzeichen überholte ein Fahrzeug über die Sperrfläche im Überholverbot. Als Gegenverkehr kam, mussten die Geschädigten und wahrscheinlich auch der Gegenverkehr ihren PKW stark abbremsen. Der Fahrer soll schon bei der Ortslage Kell ein gleiches Überholmanöver bei einem Wohnwagen vollzogen haben. Sollten weitere Personen durch den Sprinter genötigt worden sen oder als Zeugen in Frage kommen, bitten wir die PI Hermeskeil unter 06503-91510 zu verständigen.

