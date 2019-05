Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Trier (ots)

Am Freitag, den 24. Mai 2019, wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Kirchhofshübel" in Idar-Oberstein gemeldet. Hier wurde im Zeitraum vom 23. Mai, 19:00 Uhr auf den 24. Mai, 09:00 Uhr, ein weißer Toyota am linken Fahrzeugheck durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei wurde die Stoßstange eingedrückt. Weiterhin ziehen sich Kratzspuren im Lack bis zum linken hinteren Radkasten. Nicht auszuschließen ist, dass der unbekannte Verkehrsunfallverursacher nach rechts in die Hofeinfahrt des sozialpädiatrischen Zentrums der Kreuznacher Diakonie einfuhr und dabei mit der rechten Fahrzeugseite den auf einem Privatparkplatz geparkten PKW beschädigte. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/ 5610 entgegen.

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

