Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 407 zwischen Reinsfeld und Autobahnauffahrt A1

Hermeskeil (ots)

Der Fahrer eines Motorrollers befährt die B407 von Reinsfeld kommend in Rtg. Morbach. Der Fahrer des Pkw befährt den Zubringer L151 von Höfchen kommend in Rtg. B407. Nachdem der Rollerfahrer ordnungsgemäß am Stoppschild angehalten hatte, biegt er nach links auf die B407 in Richtung Reinsfeld ab. Hierbei übersieht er den von links kommenden Zweiradfahrer . Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall zieht sich Fahrer des Rollers erhebliche Verletzungen am linken Bein zu. Aufgrund der schwere der Verletzung wird der ON 02 mit dem Hubschrauber ins BKT verbracht. Der Fahrer des Pkw und dessen Beifahrer werden mit leichten Verletzungen nach Hermeskeil ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt. Die B407 sowie der Zubringer mussten für die Unfallaufnahme in alle Richtungen für ca. 90 Minuten komplett gesperrt werden, wodurch ein entsprechender Stau entstand.

Polizeiinspektion Hermeskeil

