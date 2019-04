POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen für das Wochenende 05.-07.04.2019

Polizeidirektion Mayen

Sachbeschädigung an Schutzhütte

In der Nacht vom 04. auf den 05.04.2019 wurden Holzbänke an der Schutzhütte unterhalb des Sportplatzes in St. Johann beschädigt. Die Täter führten vermutlich Motorräder mit sich. Mit diesen wurde durch übermäßigen Gebrauch auch der Vorplatz der Schutzhütte in Mitleidenschaft gezogen. Der Ortsbürgermeister schätzt den Schaden auf 2.500EUR. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Kollig - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 05.04.2019 wurde gegen 23:22 Uhr ein PKW in der Ortslage Kollig durch die Polizei kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und wurde mit zur Dienststelle genommen. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse ergab knapp über 1 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Mayen, L98 - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am frühen Morgen des 06.05.2019 wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein PKW im Straßengraben der L98 festgestellt. Der merklich alkoholisierte Fahrer stand neben seinem Fahrzeug. Er war vermutlich aufgrund der Alkoholisierung von der Fahrbahn abgekommen und auf einen angrenzenden Acker geraten. Bei dem Versuch, wieder zurück auf die Straße zu fahren, blieb der PKW in dem Straßengraben stecken. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ochtendung, L117 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 06.04.2019 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L117, unmittelbar in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn. Nach Missachtung der Vorfahrtsregelung kollidierten zwei Fahrzeuge. Ein 78-jähriger Unfallbeteiligter aus dem Raum Leverkusen wurde dabei nicht unerheblich verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ochtendung, Ludwig-Uhland-Straße - Einbruch in Gartenhaus

Im Zeitraum 05.04.2019, ca. 17.00 Uhr bis 06.04.2019, 12.55 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem umfriedeten Garten und entwendete aus einem Gartenhaus einen blauen Scheppach Kompressor HC54. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Mayen - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am 06.04.2019 kam es gegen 18:30 Uhr beim Abbiegen zur Kollision von zwei Fahrzeugen auf der Koblenzer Straße in Mayen. Bei einer Unfallbeteiligten wurde durch die hinzugerufene Polizei Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt.

Polch, Klöppelstraße - Sachbeschädigung an PKW

Am 06.04.2019 wurde der Polizei Mayen gegen 21:30 Uhr die Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Polch gemeldet. An dem PKW wurde die Heckscheibe durch einen Stein eingeschlagen oder eingeworfen. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

