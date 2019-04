Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vandalismus - sieben Fahrzeuge mutwillig in Mayen verkratzt - Ca. 10.000 Euro Schaden (Zeugenaufruf)

Mayen (ots)

Am Freitag, den 05.04.2019, zwischen 11:00 und 13:30 Uhr, wurden in der Eintrachtstraße in Mayen insgesamt sieben Fahrzeuge (PKW) durch Vandalismus beschädigt. Ein oder mehrere unbekannte Täter fügten mit einem spitzen Gegenstand den PKW Lackschäden, teils über eine komplette Fahrzeugseite, zu. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

