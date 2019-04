Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit Verletzten auf der L 100

Leienkaul (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der L 100 zwischen Schöne Aussicht und der B 259 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter. Ein 40-jähriger Berliner kam in einer Rechtskurve auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort frontal gegen einen Transporter, der von einem 63-jährigen Mann aus Slowenien geführt wurde. Der Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eigeliefert.

