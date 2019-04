Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Mayen (ots)

Am 04.04.2019 zwischen 07:30-13:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Goethestraße in Mayen. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug an der Fahrerseite von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beim Unfallverursacher könnte es sich um ein Fahrzeug mit Pritschenaufbau handeln.

Wer Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen kann wird gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell