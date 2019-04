Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht, Sachbeschädigung an zwei PKW

Adenau (ots)

Am Montag, den 01.04.2019, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde eine ordnungsgemäß geparkter PKW in der Hauptstraße in Adenau in Höhe des Drogeriemarktes Rossmann von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen. Am Dienstag, den 02.04.2019, zwischen 07:50 Uhr und 10:50 Uhr wurden auf dem Parkplatz vor der Hocheifel Realschule Plus in Adenau zwei PKW zerkratzt. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

