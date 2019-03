Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Reckenroth - Kupferdiebstahl

65326 Reckenroth (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.03.2019) wurde bei der PI Diez angezeigt, dass vom Anwesen "Sandersmühle" in Reckenroth - direkt an der Bundestraße 54 gelegen - eine große Menge an Metallen und auch Maschinen entwendet wurden. Vor Ort wurde ermittelt, dass mehrere hundert Meter Kupferkabel, zwei hochwertige Kompressor- mit Trockneranlagen, elektrische Schaltanlagen, eine Palette mit Alublechen sowie zwei Gabelstaplergabeln ausgebaut bzw. gestohlen wurden. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Da die Gebäude derzeit nicht genutzt werden, kann der Tatzeitraum nur zurückliegend bis kurz vor Weihnachten 2018 eingegrenzt werden. Die Polizei Diez bittet hiermit etwaige Hinweisgeber oder Zeugen, ihre Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen unter der Rufnummer 06432/6010 oder auch gerne per E-Mail unter pidiez@polizei.rlp.de mitzuteilen.

