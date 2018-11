POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Altstadt (ots) - 14.11.2018, 08:30 Uhr - 19:25 Uhr

In der Gymnasiumstraße kam es zum Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die Unbekannten Täter klingeln bei einem Bewohner und gelangen so in das Treppenhaus. An einer Wohnungsabschlusstür versuchen sie mit einem Spezialwerkzeug das Schloss zu überwinden. Dies gelingt damit vermutlich nicht. Deshalb benutzen sie vermutlich eine Rohrzange und überwinden damit den Schließmechanismus. Sie gelangen so in das Wohnungsinnere und durchsuchen alle Zimmer und die darin befindlichen Schränke. Dabei entwenden sie mehrere hochwertige Handtaschen, Uhren, Schmuck und sonstige Kleidungsstücke. Die Unbekannten verlassen die Wohnung und stecken den defekten Schließzylinder so ins Schloss, damit der Defekt nicht sofort erkannt wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

