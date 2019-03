Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod- Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Rennerod (ots)

Am Mittwoch, den 13.03.2019 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße 52, in 56477 Rennerod, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Dabei wurde ein PKW der Marke Audi, Typ Q5, in der Farbe Schwarz beschädigt. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 02663-98050.

