Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Katzenelnbogen (ots)

Am 12.03.2019, in der Zeit von 09:00 bis 09:20 Uhr, kam es auf dem Rewe-Parkplatz in Katzenelnbogen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Dabei wurde die Stoßstange eines geparkten PKW hinten links beschädigt. Die Polizeiinspektion Diez bittet um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 06432/601-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell