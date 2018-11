POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots) - SCHÖNHAGEN (stüw.) Am Dienstag, 20.11.2018, gegen 05.55 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Pkw die B 497 von Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Dabei überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Wildschwein lief anschließend in den Wald. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro.

