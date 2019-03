Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 10.03.2019, 14.00 bis 15.00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Herxheim (ots)

Ein PKW Opel-Astra wurde auf dem Meßplatz ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Als die Fahrzeugführerin an ihren PKW zurückkam, entdeckte sie einen Schaden an der Beifahrertür und am rechten Außenspiegel. Der Fahrer eines daneben geparkten Fahrzeuges muss beim Ein- oder Aussteigen mit der Fahrertür dagegen gestoßen sein. Da zu dieser Zeit Sturmböen herrschten, ist davon auszugehen, dass die Fahrertür durch einen starken Windstoß aufgedrückt wurde. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

