Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnmobil beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am 22. Mai kommt es im Zeitraum von 15 Uhr bis 17:45 Uhr in Idar-Oberstein in der Königsberger Straße Höhe Anwesen Nr. 7 zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Wohnmobil. Durch unbekannten Täter wurde das Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Täter verließ unerkannt die Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter 06781/ 561- 0.

