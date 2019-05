Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung im Straßenverkehrs Zeugen gesucht

Korlingen (ots)

Am Dienstag, den 21.05.2019, gegen 07.35 Uhr, kam es auf der K 12, zwischen Gutweiler und Waldrach, zu einer Beinahe Kollision, als ein älterer silberner Pkw DB hinter einem Baustellenfahrzeug ausscherte, um dieses zu überholen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen.

