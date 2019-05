Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußgängerin wird durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Idar-Oberstein (ots)

Am 21.05.2019, um 14:44 Uhr parkte gegenüber der Börse in Idar ein Autofahrer in der Hauptstraße rückwärts in Richtung Fußgängerüberweg der B422 aus. Hierbei übersah dieser eine 79-jährige Fußgängerin mit Rollator, welche nach dem Zusammenstoß stürzte. Am Pkw und am Rollator entstand kein Schaden. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

