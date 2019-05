Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Trier (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.2019, 22.00 Uhr bis 18.05.2019, 16.00 Uhr wurde in Konz, Granastraße 19 ein dort abgestellter BWM M 4 mit luxemburgischem Kennzeichen durch einen Einstich in den hinteren linken Reifen beschädigt. Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung werden an die Polizei Konz unter der Tel. 06501/92680 erbeten. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag

-- Achim Schreiner Polizeiwache Konz

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Granastr. 116 54329 Konz Telefon 06501/9268-0 Telefax 06501/9268-50 pwkonz@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

