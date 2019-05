Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

55776 Ruschberg (ots)

Am Donnerstagabend, 17.05.2019 gegen 23:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW auf dem Hof der ehemaligen Gaststätte Schug in Ruschberg. Anschließend stellte sie dann um 01.00 Uhr das Fahrzeug rückwärts in einer Parklücke "Auf der Wäschbach" Höhe Nr. 32 ab. Am Sonntag bemerkte die Geschädigte gegen 15:10 Uhr an ihrem Fahrzeug einen Schaden im rechten Frontbereich. Dieser kann sowohl an der Gaststätte Schug wie auch "Auf der Wäschbach" verursacht worden sein. Sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallverursachers bitte an die zuständige Polizeiinspektion in Baumholder.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783/9910

pibaumholder@polizei.rlp.de



